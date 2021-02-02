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مستشار بالتضامن: أنتجنا أكثر من 50 فيلما وثائقيا خلال الـ4 سنوات الماضية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:54 ص
مهند دياب
مهند دياب
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ياسمين القصاص

قال مهند دياب، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، إن فكرة مشروعات الأفلام الوثائقية هي ضرورة لتوثيق مختلف البرامج التنموية، منوها إلى أن تلك الفكرة كانت نابعة من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن السابقة، وهو وجود عنصر هام يسمي التوثيق المرئي، لذا تم تعيين مستشار فني متخصص في هذا الأمر.

 

وأضاف "مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة قامت بإنتاج  أكثر من 50 فيلم على مدار 4 سنوات الماضية، كما أن هذه الأفلام شاركت بالفعل في العديد من المهرجانات، لافتا إلى أنه يوجد العديد من الملفات التي تهتم بها الوزارة سواء ملفات خاصة بالمرأة أو الأشخاص ذوى الإعاقة أو أطفال الشوارع، حيث أن قضايا التضامن قد تكون بمثابة خيط درامي رائع وعظيم، بالإضافة إلى أنها قضايا إنسانية من الدرجة الأولى.

 

وأكمل مهند دياب، أن تلك القضايا داخل الوزارة تساعد على بناء فكرة الأفلام الوثائقية، حيث أن جميع الأفلام الوثائقية تتضمن أبطال حقيقية تتحدث عن قضياها، كما أنها تضم بعض المسئولين أُناء تحدثهم عن برامج تكافل وكرامة.

 

وأوضح: "لدينا العديد من الملفات التي تشكل خيوطا درامية، منها برنامج تكافل وكرامة"، متابعا: "أنتجنا 8 أفلام خاصة ببرنامج تكافل وكرامة".

 

وأشار إلى أن فيلم نساء التضامن يروي قصة 5 سيدات، كل منهن استطاعت أن تترجم قصة نجاحها بشكل معين سواء من خلال قروض وزارة التضامن أو معاش تكافل وكرامة، معقبا: "الفيلم يضم نهلة النمر، إحدى فتيات دار الأيتام"، موضحا أن وزيرة التضامن نصبتها سفيرة لوزارة التضامن الاجتماعي للمراقبة على دور الرعاية.

 

وواصل قائلا: "لدينا فيلم "حياة جديدة" الذي يتناول توظيف ذوي الإعاقة السمعية في كبار الشركات، وأيضا فيلم "فرصة ثانية".

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