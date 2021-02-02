هل تأثرت العقارات المجاورة لـ عقار الدائري؟.. أستاذ تخطيط عمراني يجيب

قال الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن العقارات المجاورة لعقار الدائري من الممكن أن تتأثر في حالة الالتصاق، ولكن كل ذلك سيتوقف على التقارير والاختبارات الهندسية التي سيتم إجراؤاها على العقار، ويرتبط ذلك أيضا بمدى شدة النيران، لأن النيران القوية ستؤدي إلى التمدد بين حديد التسليح والخرسانة ومن الممكن أن يحدث فصلا بينهم وعدم تماسك فستؤدي إلى انهيار العقار على المدى القريب.





وتابع الدكتور أحمد صلاح، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذه الحادثة مشابهة لانهيار عقار من 10 سنوات تقريبا بشارع عباس العقاد، ولذلك سيتم تحديد كل تلك التوقعات اليوم واختبار قوة الخرسانة وتماسكها وإجهادها، وبالتالي قرار إزالة العقار أو انهياره هو قرار هندسي وليس قرارا إداريا.



