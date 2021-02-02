ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل تأثرت العقارات المجاورة لـ عقار الدائري؟.. أستاذ تخطيط عمراني يجيب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:54 ص
عقار الدائري
عقار الدائري
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن العقارات المجاورة لعقار الدائري من الممكن أن تتأثر في حالة الالتصاق، ولكن كل ذلك سيتوقف على التقارير والاختبارات الهندسية التي سيتم إجراؤاها على العقار، ويرتبط ذلك أيضا بمدى شدة النيران، لأن النيران القوية ستؤدي إلى التمدد بين حديد التسليح والخرسانة ومن الممكن أن يحدث فصلا بينهم وعدم تماسك فستؤدي إلى انهيار العقار على المدى القريب.

وتابع الدكتور أحمد صلاح، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذه الحادثة مشابهة لانهيار عقار من 10 سنوات تقريبا بشارع عباس العقاد، ولذلك سيتم تحديد كل تلك التوقعات اليوم واختبار قوة الخرسانة وتماسكها وإجهادها، وبالتالي قرار إزالة العقار أو انهياره هو قرار هندسي وليس قرارا إداريا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

تحويلات مرورية جديدة.. تعديل حركة السيارات على الطريق الدائري بمحيط العقار المشتعل

متواصلة من 40 ساعة.. استمرار تصاعد النار من عمارة دائري الهرم

الجيزة تتأهب لكارثة عقار فيصل.. استمرار تصاعد النار وتصدع بالمبنى "صور"

المرور: فتح الطريق الدائري أمام حركة السيارات بمحيط عقار فيصل المحترق.. صور

مصدر أمني: تماثل مصابي الحماية المدنية في عقار الجيزة المشتعل للشفاء

ترشيحاتنا

متحدث الصحة السعودية يحذر: عودة منحنى إصابات كورونا للصعود بنسبة 200%

شاهد.. «كنغر» يثير فوضى عارمة بمنزل سكني بعد اقتحامه بحثا عن طعام

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن بريانكا شوبرا ملكة جمال العالم

في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

أحذر ..هكذا ينتقل لك فيروس نيباه الأشد خطورة من كورونا |شاهد

تعاني من الصداع .. ابتعد عن هذه الأسباب والجأ لهذا العلاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبيغلبوش .. مواليد هذه الأبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل