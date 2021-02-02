الهجرة: أطلقنا 15 مبادرة حتى الآن ..فيديو

قال سمير حماد، المسئول الإعلامى لوزارة الهجرة، إن كل المبادرات مهمة بوازرة الهجرة ويتم العمل بها بجهد للوصول لأهدافها المختلفة، لافتًا إلى أن وزارة الهجرة دشنت مبادرة اتكلم عربى أو اتكلم مصرى وكانت للحفاظ على الهوية المصرية.





وأضاف حماد، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المبادرة انتشرت فى بعض الدول العربية لأن بعض الدول العربية وجدت انها تعانى من نفس المشكلة لأن الأجيال الثانية لمواطنيها المولودين بالخارج لا يتحدثون العربية.





وتابع أن وزارة الهجرة عملت على ايجاد ملفات حقيقية للوزارة منذ عودتها مرة أخرى بقرار من رئيس الجمهورية فى عام 2015، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت 15 مبادرة حتى الآن.





وأوضح أن المبادرات مبذول فيها مجهود كبير ونستشعر نتائجها مع الوقت، منوهة أن مبادرة " قبل ما تسافر فكر وشاور" كانت لمكافحة الهجرة الغير شرعية.