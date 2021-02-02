950 مليون جنيه ايرادات متوقعة لشركة القابضة للري والصرف خلال العام المالي الحالي

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس محمود محمد الحسيني غلوش القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف، لبحث ميزانية الشركة عن العام المالي 2020 / 2021.





وتم خلال اجتماع الجمعية استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 1.20 مليار جنيه، ومن أبرزها أعمال تأهيل الترع، أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة، عملية تطوير بحيرة المنزلة، أعمال حماية الشواطئ، أعمال الصرف المغطى وأعمال النقل النهري، والتي تعد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حاليا، وبما يخدم منظومة الري على مستوي الجمهورية.





وقال وزير الري إن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدريا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذي مكن الشركة من تحويل الخسائر السنوية للشركة إلى أرباح سنوية، مع الانتظام في سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذي تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية.





وأضاف أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة في عام 2015 كانت تبلغ 70 مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من 10 مرات لتصل إلى 750 مليون جنيه فى 30/ 6 /2020، ومن المنتظر أن تصل إلى 950 مليون جنيه في 30/ 6/ 2021، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير في أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.





وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عالية وبدون توقف، على الرغم من جائحة كورونا، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في هذا الشأن.



