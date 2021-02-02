برلماني: خطة الحكومة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 51 مركزا تستهدف تطوير القرى

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الـ 51 مركزا المحددة، ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".





وثمن " أباظة " فى بيان أصدره اليوم،بدء الحكومة فى تنفيذ هذه المبادرة التاريخية وغير المسبوقة ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات التي ستعمل في هذا المشروع القومي، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة، استعدادا لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتلك القرى.





وأعلن النائب أحمد فؤاد اباظة تأييده التام لتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز الـ 51 المستهدفة في المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عال من الفاعلية في أداء الأعمال المنوطة بهم على أن يتم إعداد تقرير يوميّ بحجم الأعمال الذي يتم تنفيذه.



