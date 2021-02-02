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رياضة

أرسنال في ضيافة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:00 ص
آرسنال
آرسنال
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إسراء أشرف
يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

وستكون المباراة ثأرية بالنسبة لأرسنال، بعد الهزيمة التي تلقاها على يد وولفرهامبتون الدور الثاني، من منافسات الموسم الماضي للدوري الإنجليزي، بنتيجة 2-1.

كما يتطلع أرسنال لتحقيق الفوز بعد تعثره الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 0-0/ حيث إن الفوز سيقربه من المربع الذهبي والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

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