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برلمان

برلمانية عن توجيهات الرئيس للعمل في المشروعات السياحية: إعادة لبناء مصر الجديدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:12 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
ثمنت النائبة أمل سلامه، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة العمل في المشروعات السياحية لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية، مؤكدة أن كل هذه المشروعات تنموية عملاقة هدفها إعادة بناء مصر الجديدة في عهد الرئيس. 

وأشارت سلامة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن  القطاع السياحى استفاد بشكل كبير خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث تحسنت الأوضاع بشتي الطرق خاصة وأنه يحرص دائمًا على تطوير القطاع بأكمله، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تساهم وبشكل كبير في ترويج السياحة وزيادة العملة الأجنبية لمصر. 

واضافت عضو مجلس النواب، أن كافة الخطوات التى قام بها الرئيس فى ضوء تحسين وضع الاقتصاد المصرى انعكس إيجابيا على القطاع السياحى بداية من محاربة العشوائيات، توفير مساكن للشباب، توسيع منظومة التمويل العقارى والاهتمام بمحدودى الدخل من شأنها تحسين صورة مصر داخليا وخارجيا، لافتة إلى أنه بالرغم من محاربة الدولة المصرية تفشي كورونا إلا أن تشجيع الرسالة للحكومة والعمال على أستكمال تنفيذ المشروعات، وهذا يؤكد على مدى قوة الدولة في عهد الرئيس.
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