سمير حماد: جولات ميدانية بالمحافظات لتوعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. فيديو

قال سمير حماد، المسئول الإعلامى لوزارة الهجرة، إن الوزارة عملت على مكافحة الهجرة الغير شرعية بشكل كبير، لافتًا إلى أن مبادرة مراكب النجاة جاءت بتوجيه من الرئيس فى ختام مؤتمر الشباب العالمى والذى وجه بالتعاون فى هذا الملف.





وأضاف حماد، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرؤية من البداية كانت تهدف العمل على 14 محافظة لمكافحة الهجرة وتغيير الثقافة وايجاد البديل الآمن للشباب المصرى وتوفير فرص عمل له.





وتابع أن تغيير الثقافة يتطلب وقتًا لكى نلمس نتيجته، وبدأنا فى العمل بمحافظات البحيرة والفيوم والغربية والمنيا، مشيرًا إلى أنه كان يتم التواصل مع المواطنين بشكل مباشر والعمل على تغيير مفهومهم للهجرة الغير شرعية.





وأوضح أن وزيرة الهجرة كانت تنزل بنفسها فى جولات ميدانية لكى تلتقى مع أهالى القرى المصدرة للهجرة الغير شرعية فى مصر، وتواصلت معهم وذلك من خلال الالتقاء بعشرين ألف مواطن.



