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فن

تعرف على إيرادات فيلم the croods : new age حول العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:31 ص
the croods : new
the croods : new age
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شروق ابراهيم
حقق فيلم the croods : new age ايرادات بلغت 114 مليونا و369 ألف دولار أمريكي، بعد مرور أكثر من شهرين على طرحه. 

وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 43 مليونا و924 ألف دولار امريكي، وفي إفريقيا وآسيا وأوروبا 100 مليون و445 ألف دولار أمريكي. 

وحقق الفيلم في الافتتحاية 9 ملايين و724 ألف دولار أمريكي حيث طرح في الـ 25 من شهر نوفمبر الماضي.

وتدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.
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