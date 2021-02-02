تعرف على إيرادات فيلم the croods : new age حول العالم

حقق فيلم the croods : new age ايرادات بلغت 114 مليونا و369 ألف دولار أمريكي، بعد مرور أكثر من شهرين على طرحه.





وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 43 مليونا و924 ألف دولار امريكي، وفي إفريقيا وآسيا وأوروبا 100 مليون و445 ألف دولار أمريكي.



وحقق الفيلم في الافتتحاية 9 ملايين و724 ألف دولار أمريكي حيث طرح في الـ 25 من شهر نوفمبر الماضي.

