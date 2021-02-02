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أخبار العالم

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:15 ص
فيروس كورونا - ارشيفي
فيروس كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
كشف الدكتور زيد الهنائي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض معدية بمستشفى جامعة السلطان قابوس، ان عمان معرضة لموجة جديدة أقوى من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يجب إعطاء لقاحات إلى أكثر من 60% من السكان بما يعني تطعيم أكثر من10 الاف شخصا يوميا لمدة ستة أشهر.

وذكر الهنائى، لبرنامج ملف الأسبوع عبر تلفزيون عُمان له أن سلالة جنوب افريقيا هي أكثر سلالة أظهرت مقاومة للقاحات وهي قد تكون أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى كالسلالة البريطانية.

من جانبه، بين الدكتور وائل صفوت عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى لبرنامج ملف الأسبوع عبر تلفزيون عُمان أن هناك حاليا 8 أو 9 سلالات من فيروس كورونا المتحور، والسلالتان الأشد انتشارا وتأثيرا هما المكتشفتان في جنوب أفريقيا وإنجلترا.

وأوضح الدكتور وائل صفوت أنه تم ملاحظة حدوث إصابات بالجهاز الهضمي بسبب السلالات الجديدة أكثر مقارنة بالسلالات السابقة وكذلك حدوث إصابات في الجلد بحسب الحالات التي تم متابعتها، مشيرًا إلى أن اللقاحات الحالية المشهورة عالميا ستكون بنسبة كبيرة مؤثرة حتى مع التحورات التي حدثت لفيروس كورونا مؤخرا. 
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