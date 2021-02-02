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منوعات

لديها حساب على انستجرام .. شاهد عائلة تتبني بطة لمدة 8 أشهر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:49 ص
صدى البلد
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يارا زكريا
نالت بطة شهرة واسعة في جميع أنحاء استراليا خاصة بعد ظهورها المتكرر على شاطيء خليج رينبو باي الإسترالي وهي تسبح أكثر من مرة في الماء وسط عدد من السكان والسياح.

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية أصبحت البطة التي تبنتها أحد العائلات منذ ثمانية أشهر من المشاهير المحليين في مدينة جولد كوست الساحلية خاصة أنها اعتادت على ركوب الأمواج  بكل براعة.

تبنت العائلة الأسترالية البطة منذ أن كان عمرها بضع ساعات فقط وساعدتها في ركوب الأمواج وشق طريقها إلى الشاطيء دون أي حاجة إلى التجديف، كما أنشأت لها حساب على موقع «Instagram» تشارك فبه كافة أنشطتها اليومية. 

وقالت مالكة البطة، كيت ميلر، لموقع «بي بي سي»: «واثقة من أن البطة هي الوحيدة في العالم التي تلقي هذه الرعاية، نأخدها معنا إلى الشاطيء وعندما يتعب تقفز على ألواح الناس، في رحلة لمدة ساعتين كل فترة». 


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