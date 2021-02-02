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تعليم

التعليم العالي: امتحانات طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما أقره المجلس الأعلى للجامعات من قرارات حول موعد إجراء الامتحانات يطبق على طلاب الجامعات الخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة والجامعات الأهلية والتكنولوجية.


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وأشار "عبد الغفار" إلى أن الامتحانات ستشهد اجراءات احترازية مشددة، حرصا على سلامة الطلاب، حيث بدأت الجامعات في الإعلان عن الجداول الدراسية، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.


وكان وزير التعليم العالي وجه خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

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