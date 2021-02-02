هيخليكي شباب.. أقوى مكون لـ نضارة البشرة

هناك العديد من المكونات النشطة في عالم الجمال والبشرة التي اكتسبت شعبية على مدار الأشهر والسنوات القليلة الماضية، وتشمل على سبيل المثال، حمض الهيالورونيك والريتينول وفيتامين سي، ثم هناك مكونات طاقة مبتكرة أقل شهرة والتي تعد أيضًا بنتائج رائعة وتشق طريقها تدريجيًا إلى دائرة الضوء مثل حمض السكسينيك.
وحسبما أفاد موقع "freundin"، أن يحدث حمض السكسينيك من العنبر، ولكن أيضًا في العديد من عصائر الخضروات، بما في ذلك الطماطم، لكن حمض السكسينيك يتشكل أيضًا في جسم الإنسان؛ وبصورة أدق، ينشأ كمنتج وسيط عند تكسير الجلوكوز.
ما هي مزايا حمض السكسينيك في مستحضرات التجميل؟
1- يعتبر حمض السكسينيك مثاليًا لإزالة خلايا الجلد الميتة بلطف من الجلد.
2- يعمل كمعزز للطاقة للخلايا بحيث يبدو الجلد أكثر مرونة ونضارة بشكل عام.
3- تمتلئ الخطوط الدقيقة.
4- فإن حمض السكسينيك له تأثير مضاد للميكروبات أي أنه يمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا التي يمكن أن تلوث الجلد.