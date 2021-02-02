هيخليكي شباب.. أقوى مكون لـ نضارة البشرة

1- يعتبر حمض السكسينيك مثاليًا لإزالة خلايا الجلد الميتة بلطف من الجلد.

2- يعمل كمعزز للطاقة للخلايا بحيث يبدو الجلد أكثر مرونة ونضارة بشكل عام.

3- تمتلئ الخطوط الدقيقة.

4- فإن حمض السكسينيك له تأثير مضاد للميكروبات أي أنه يمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا التي يمكن أن تلوث الجلد.



