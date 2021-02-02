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أخبار العالم

بسبب كورونا.. رئاسة شؤون الحرمين تطلق برنامجا إلكترونيا بشأن مناسك العمرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:19 ص
العمرة
العمرة
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محمود نوفل
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، برنامجا للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بأداء المناسك وذلك عبر تقنية "الباركود".

وصرح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين بأن هذه الخدمة تأتي لضمان سهولة الوصول إلى المعلومة، لافتا إلى أنها  تتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن الخدمة تسمح للزائر والمعتمر الحصول على إجابة عن استفساره من خلال نظام إلكتروني مبسط، وذلك لأكثر من أربعين مسألة شرعية.

كما بين أن الخدمة تتضمَّنَ مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما يحظر ويكره عند أداء شعيرة العمرة، وعددًا من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية وذلك لسلامة مرتادي البيت.
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