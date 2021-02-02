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جولات أثرية من المنزل.. تطوير المتاحف ومبادرات لزيادة الإقبال السياحي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:22 ص
المتاحف الأثرية
المتاحف الأثرية
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هاجر إبراهيم
قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إنه تم افتتاح متحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والمركبات الملكية فى يوم واحد، مشيرة إلى أنه كان من المهم جدا ربط السياحة التي تعتمد على الشواطئ بالسياحة الثقافية مثل المتاحف ليستمتع السائح بالجمال من حوله.

وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه كان هناك العديد من المشروعات التى حدثت عام 2020 ومستمرة لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، موضحة أنه يتم التركيز على تقديم الخدمات بالحدائق الخاصة بالمتاحف.

وتابعت أنه يتم العمل على المتاحف التى تحصل على أكبر عدد من الزيارات من خلال مبادرة "إرتقاء"، ومنها المتحف المصرى بالتحرير، حيث هناك مشروع لتطوير خدمات الزائرين به، بالإضافة إلى متحف الفن الإسلامى والمتحف القبطى جارى تطويرهم، والمتاحف الموجودة بالأقصر وأسوان.

وأكدت أن مبادرة "شتى فى مصر "تنفذ بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ووزارة الطيران المدنى ، ومن خلالها تم عمل أسعار جيدة جدا للطيران والفنادق، فبالتالى بدأ عدد كبير بالسفر، بالإضافة إلى عمل 50% تخفيض على المناطق الأثرية والمتاحف لتشجيع الزيارات.

وأشارت إلى أنه جميع الأماكن خلال فترة كورونا أغلقت بشكل مؤقت ليس فقط فى مصر، فعملت وزارة السياحة والأثار على الاستفادة من ذلك الشئ، ومنها إطلاق "أستمتع بمصر من البيت" ومن ضمنها جولات افتراضية لمواقع أثرية مختلفة على موقع الوزارة وعلى صفحات التواصل الإجتماعى، حيث كان هناك جولة مختلفة كل يوم تعكس التاريخ المصرى على فترات زمنية مختلفة.

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