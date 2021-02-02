منقذ الفريق.. يورجن كلوب يعلن غياب جويل ماتيب لنهاية الموسم





وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "للأسف جويل ماتيب سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة، لكنه سيكون جاهزا لخوض فترة إعداد الموسم الجديد".





وتابع كلوب: "جويل ماتيب شارك مع ليفربول وهو مصاب وضحى من أجل الفريق، لكن لم يحالفه الحظ في التدخل مع كوليبالي في مباراة نابولي بدوري الأبطال، وكذلك نفس الأمر أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي".





وأشار يورجن كلوب: "ماتيب أنقذنا أيضا في مباراة توتنهام عندما فاز بالتدخل ضد سون، لكنه أصيب في كاحله وخاض المباراة مصابا، والآن سيغيب لبقية الموسم".





وتابع كلوب: "يمكنكم أن تتخيلوا كم حاول ماتيب البقاء في الملعب من أحل مساعدتنا، سوف نتتظر عودته مجددا".





يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.







أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب جويل ماتيب لاعب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب الإصابة.