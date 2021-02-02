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محافظات

حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات الأسبوعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتنفيذ القانون للصالح العام .


  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد فجر اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء أسامة حامد رئيس فرع  الرقابة الإدارية بالغربية، المقدم أدهم طايل عضو هيئة الرقابة الإدارية وجميع مديري مديريات الخدمات والإدارات العامة بديوان عام المحافظة، وذلك قبل انطلاق الحملة المكبرة على مركز ومدينة السنطة. 

بدأت الحملة بتفقد المجزر وعدد من المخابز، المدارس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، الإدارة التعليمية، محطة المياه المرشحة ومصانع الزبيب .

 كما تستمر باقي المديريات والجهات المشاركة في تنفيذ الأدوار الرقابية المنوطة بها حتى نهاية اليوم وعرض تقريرها الختامي.
حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية
حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية
حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية
حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية
حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية
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