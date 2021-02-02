حملة مفاجئة على مؤسسات السنطة بمشاركة الرقابة الإدارية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات الأسبوعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتنفيذ القانون للصالح العام .









جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد فجر اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء أسامة حامد رئيس فرع الرقابة الإدارية بالغربية، المقدم أدهم طايل عضو هيئة الرقابة الإدارية وجميع مديري مديريات الخدمات والإدارات العامة بديوان عام المحافظة، وذلك قبل انطلاق الحملة المكبرة على مركز ومدينة السنطة.





بدأت الحملة بتفقد المجزر وعدد من المخابز، المدارس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، الإدارة التعليمية، محطة المياه المرشحة ومصانع الزبيب .



