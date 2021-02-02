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حوادث

طعن أمام الإدارية العليا لإيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:35 ص
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
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كتب محمد زهير
تقدم عادل إبراهيم يونس المحامي، بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الدعوى الصادر بها حكم رفض دعوى إلغاء انتخابات المحامين الفرعية ، مطالًبا بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات  نقابات المحامين علي مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7 فبراير الجاري.

حملت الطعن رقم 25509 لسنة67 ق ، واختصمت نقيب المحامين بصفته.

يذكر إن سبق و قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي المقامة منه بذات الطلب.

 كما أعلنت النقابة العامة للمحامين عن مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

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