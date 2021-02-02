طعن أمام الإدارية العليا لإيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية

تقدم عادل إبراهيم يونس المحامي، بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الدعوى الصادر بها حكم رفض دعوى إلغاء انتخابات المحامين الفرعية ، مطالًبا بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات نقابات المحامين علي مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7 فبراير الجاري.





حملت الطعن رقم 25509 لسنة67 ق ، واختصمت نقيب المحامين بصفته.





يذكر إن سبق و قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي المقامة منه بذات الطلب.





كما أعلنت النقابة العامة للمحامين عن مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.



