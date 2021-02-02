لبنان.. توزيع 50 مليار ليرة على المتضررين جراء انفجار بيروت

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 50 مليار ليرة لتوزيعها على المتضررين جراء انفجار بيروت عبر الهيئة العليا للإغاثة، وذلك وفقا لما نشرته ليبانون ديبايت.





وكان نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف، قال إنه يرجح اعتماد توصية النقابة بإعادة فتح البلد تدريجيًا بعد الثامن من فبراير الجاري.





وأضاف نقيب أطباء لبنان في تصريحات ل "صوت لبنان " قائلا : مع إبقاء المقاهي والمطاعم والملاهي ودور العبادة ومراكز التجمعات مقفلة.





جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع سلسلة من التغريدات لمدير مستشفى الحريري الجامعي فراس ابيض والتي بشر فيها كل اللبنانيين حيث قال " ان من بين ٧٥٠٠٠ شخص تقريبًا تلقوا أحد اللقاحات الخمسة في تجربة بحثيّة، لم يتوفَّ شخص واحد بسبب كورونا.





وعبر تويتر غرد ابيض قائلا : "ويبدو أن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص دخلوا المستشفى، ولم يبقَ أي منهم في المستشفى بعد ٢٨ يومًا من تلقيه اللقاح".





وواصل سلسلة تغريداته عبر تويتر قائلا : لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان... لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنّ مأساة البلدان الفقيرة يمكن أن تصبح مأساة لكل بلد.





وختم قائلا : كلما انتشر الفيروس، وكلما طالت مدة تطعيم الناس، زادت فرصة استمرار الفيروس في التحور بطرق تعرض العالم كله للخطر".