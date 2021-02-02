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برلمان

صناعة النواب تعد حزمة قوانين لدعم الاقتصاد والمستثمرين وخلق فرص عمل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:45 ص
النائب حافظ عمران
النائب حافظ عمران
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فريدة محمد
أكد النائب حافظ عمران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة اعتمدت خطه عمل خلال دور الانعقاد الحالي، والتي تقوم على عدة محاور، أولها العمل علي اصدار تشريعات تدعم الصناعة الوطنية ، وإقرار حوافز للمستثمرين ومراقبة أداء الحكومة في عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.

وأضاف عمران في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم إلي أن أداء الاقتصاد المصري مطمئن بشهادة جميع المؤسسات الدولية ، وهو ما يشجع علي جذب الاستثمارات من الخارج ، ويؤكد علي دور الرئيس السيسي و القيادة السياسية في اقرار خطط استراتيجية هدفها دعم الاقتصاد الوطني ، وطالب عمران الحكومة بالعمل علي  تذليل العقبات امام الصناع والمستثمرين لان الصناع قاطرة التنمية ، والبعد عن البيروقراطية.

وتابع عمران بان لجنه الصناعه ستعد حزمة مشروعات قوانين هدفها دعم الاقتصاد والمستثمرين وخلق فرص عمل جديده للشباب وايجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه الصناع والمستثمرين ، سواء في توفير مصادر الطاقه وبأسعار مناسبة او توفير المواد  الخام والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.
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