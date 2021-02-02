"استرينج ارت".. فن جديد للرسم بالمسامير على الخشب

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، موهبة خاصة تتمتع بها فتاتان من أسيوط بصعيد مصر، هما آية وأسماء بعد عاشتا طفولتهما معًا وارتبطتا ببعضهما البعض بخيط لم تقطعه سنوات الغربة حين سافرت آية للمملكة العربية السعودية مع أسرتها لعمل والدها، ثم عادت آية إلى أرض مصر لتلتحق بكلية الهندسة جامعة أسيوط بينما التحقت صديقة طفولتها أسماء بكلية التربية، وأخيرًا التقت الصديقتان مرة أخرى لتُخططا مستقبلًا مُشتركًا حيث جمعتهما موهبة واحدة وهي الرسم على الخشب باستخدام المسامير والخيوط لإخراج لوحات مُبهرة.





وقالت أية، إن دراستها للهندسة صقلت هوايتها في الرسم باستخدام المسامير والخيط "استرينج أرت"، وكانت أولى لوحاتها مُنذ 3 أشهر فقط وكانت لوحة لنجم البحر، مضيفة أنها تتمتع في الأساس بموهبة شُغل المفروشات التريكو والملابس الشتوية، فأنا أحب التعامل مع الخيوط وهو ما أردت استغلاله في صناعة لوحات باستخدامها مع المسامير، وتعلمت تقنيات ذلك من خلال فيديوهات يوتيوب.





من جانبها أوضحت أسماء، أن مشروعهما خرج من رحم صداقتهما الممتدة منذ الطفولة، وكان بداية شراكة جديدة بينهما، مضيفة "أثناء فترة كورونا زارتني آية وعرضت عليّ فكرة اللوحات، فاقترحت عليها أن أساعدها في انتشارها بتأسيس صفحة على فيسبوك للترويج لمُنتجاتها، لكنها أقنعتني بتعلم هذا الفن والبدء بالمشروع سويًا، وهو ما كان بالفعل، وبداية المشروع كانت لشغل وقت فراغنا أثناء تفشي فيروس كورونا، وما زلنا مستمرتين فيه وأتمنى أن تُصبح لدينا العلامة التجارية الخاصة بنا".





وأكملت "لم نحقق مكاسب مادية حتى الآن، وربما ندفع من جيوبنا أيضًا، لكن شغفنا سيُحقق لنا ما نريده مُستقبلًا لأننا نسعى لتطوير انفسنا بشكل مُستمر".