هل يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن إلى طهارة الثياب إلى طهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، كما أن الوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضئا، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.
وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامج الله أعلم، المذاع عبر فضائية سي بي سي، ( هل يستحب الوضوء لكل صلاة؟)، أن الوضوء على وضوء نور على نور، فهو يستحب ولا مانع ان يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وهذا كان الأمر كان فى أول بداية عندما فرض الوضوء، ثم خفف على الأمة بأن يتوضأ الإنسان عندما يحتاج للوضوء اى عندما ينتقض الوضوءـ وكان بعض المشايخ الكبار يصلون الفجر والعشاء بوضوء واحد وكانت أكلتهم قليلة.
فضل وثواب الوضوء لكل صلاة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الوضوء أول الأمر كله لأن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.
وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لذلك نرى السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها لما انتقل الإمام الشافعي قالت وهي تمدحه غاية المدح: «رحم الله الشافعي كان يُحسن الوضوء، فإذا أحسن الوضوء فقد صحح البدايات، ومن صحح البدايات أَنْجَحَ الله له النهايات، فأشارت بالبداية إلى النهاية».
وأضاف أن إحسان الوضوء يأتي بأمور أولها: المحافظة على فرائضه وسننه وإسباغه يعني التثليث فيه وألا يتعجل فيه، وثانيا: أن يتوضأ لكل صلاة، فالوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضأ، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.
وتابع: "وثالثا: أن يتذكر في وضوئه القضية التي من أجلها شرع الوضوء، فالوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن، وطهارة الثياب، وطهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، فهذا المعنى ينبغي عليه أن يتذكره، يتذكر أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء فإن الآثام تتساقط منه، يتذكر أن هذا الوضوء وهو باب من أبواب الخير يكفر الخطايا، يتذكر أن هذا الوضوء وهو باب من أبواب الخير يعلي الدرجات ويرفعها".
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يجب تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه لا يجب تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن الكريم إلا إذا كان الإنسان يقرأ من المصحف أو كان يعاني من سلس بول.
وتابع أمين الفتوى أنه يقاس على ذلك أي عذر شرعى مشابه لما سبق؛ فإذا نقض الوضوء يجدد المسلم وضوءه ومن ثم يعود إلى قراءة القرآن.
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ورد العجمي، قائلًا: إن قراءة القرآن دون وضوء تصح ولكن من الموبايل أو من حفظك، أما من المصحف فلا يصح أن تقرأ القرآن وأنت غير طاهر لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.