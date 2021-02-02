القوافل الثقافية تجوب قرى ومراكز الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة سعيها الدائم للوصول بالمنتج الثقافي الجيد لكافة مستحقيه بالقرى النائية والمحرومة ثقافيا في نطاق محافظة الشرقية، حيث نظمت مكتبة ههيا بقرية المهدية قافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان مصر بلد السلام، وتحدثت نهى عبد الهادي عن أهمية مصر أم الدنيا، فهي أرض الحضارة والتاريخ العريق وعن أهمية موقع مصر جغرافيا، حيث إنها تقع في قلب قارات العالم وهي نقطة الالتقاء بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وأهميتها التاريخية، ولا يمكن أن ننسى ما تتمتع به مصر من قوة جيشها، فمصر بلد الأمن والأمان والحرية، بجانب أمسية شعرية للشعراء جمال يوسف وإيمان بهاء>





وبحسب بيان، الثلاثاء، اختتمت القافلة بورشة فنية نفذها فاطمة عبد الله مع أطفال القرية، وفي سياق متصل نفذ قصر ثقافة منيا القمح قافلة ثقافية أخرى تضمنت محاضرة تثقيفية حول دور الشباب في تنمية المجتمع ألقتها د. نورا طارق، تناولت كيفية إعداد الشباب فكريا وبدنيا من خلال ترسيخ الأفكار البناءة وتطبيقها في المجتمع لتحقيق مجتمع أفضل وأهمية العمل الجماعي وغرس الانتماء والوطنية لدى الشباب، ثم قدم عزت إبراهيم مقتطفات من شعر العامية بجانب مجموعة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة منيا القمح للموسيقى العربية، تلاها ورشة فنية مع الفنانة سالي نصر.



