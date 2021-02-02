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ثقافة

القوافل الثقافية تجوب قرى ومراكز الشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة سعيها الدائم للوصول بالمنتج الثقافي الجيد لكافة مستحقيه بالقرى النائية والمحرومة ثقافيا في نطاق محافظة الشرقية، حيث نظمت مكتبة ههيا بقرية المهدية قافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان مصر بلد السلام، وتحدثت نهى عبد الهادي عن أهمية مصر أم الدنيا، فهي أرض الحضارة والتاريخ العريق وعن أهمية موقع مصر جغرافيا، حيث إنها تقع في قلب قارات العالم وهي نقطة الالتقاء بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وأهميتها التاريخية، ولا يمكن أن ننسى ما تتمتع به مصر من قوة جيشها، فمصر بلد الأمن والأمان والحرية، بجانب أمسية شعرية للشعراء جمال يوسف وإيمان بهاء>

وبحسب بيان، الثلاثاء، اختتمت القافلة بورشة فنية نفذها فاطمة عبد الله مع أطفال القرية، وفي سياق متصل نفذ قصر ثقافة منيا القمح قافلة ثقافية أخرى تضمنت محاضرة تثقيفية حول دور الشباب في تنمية المجتمع ألقتها د. نورا طارق، تناولت كيفية إعداد الشباب فكريا وبدنيا من خلال ترسيخ الأفكار البناءة وتطبيقها في المجتمع لتحقيق مجتمع أفضل وأهمية العمل الجماعي وغرس الانتماء والوطنية لدى الشباب، ثم قدم عزت إبراهيم مقتطفات من شعر العامية بجانب مجموعة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة منيا القمح للموسيقى العربية، تلاها ورشة فنية مع الفنانة سالي نصر.

,تواصلت القوافل الثقافية حيث نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة قافلة ثقافية بدأت بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، أعقبها محاضرة بعنوان التفكك الأسرى وتأثيره على المجتمع ألقتها خلود السيد عبد الله، وعرفت التفكك الأسري بأنه بُعد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم بعضًا، وعدم ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال، ثم تناولت أسباب التفكك الأسرى ومنها الطلاق وانعدام دور الأب والأم، وسائل الاتصال الحديثة، انشغال الأب والأم بتأمين الحياة المادية، وبينت آثاره على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى أمسية شعرية ألقى فيها عصام عبد الله قصيدة في مديح سيدنا النبي، وألقى عاطف عبد الحفيظ قصيدة بعنوان إلى محبوبتي، بجانب ورشة فنية مع الفنان جاب الله السيد مع أطفال القرية واختتمت القافلة بعرض لبعض المواهب المتميزة في القرية والقرى المجاورة بمقر مركز شباب شنبارة الميمونة.

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