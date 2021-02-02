ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سعفان: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل "إسماعيل.م.ش"، والذي كان يعمل بالرياض وتوفي العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق  العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة - إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى  لديها ، والتى أفادت أن إجمالى مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا .

وأشار إلي  أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية  لإيصاله إلى  القنصلية العامة المصرية ، ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في مصر.
 



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة : تحصيل 250 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي في حادث بالسعودية

القوى العاملة: عامل يحصل على 42 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

القوى العاملة: إقامة عامل مصري على نفقة السفارة بالرياض لحين ترحيله من السعودية

القوى العاملة: تحصيل 705 آلاف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 279 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

مصري يحصل على 585 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. سبب رفض شاكيرا الزواج من جيرارد بيكيه

الظهور الأول لـ مصطفى محمد.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

تعاني من الصداع .. ابتعد عن هذه الأسباب والجأ لهذا العلاج

طريقة علاج القشرة في الشعر.. بالخل والليمون والإسبرين

ربيعة يدخل نفق الأزمات والعقوبات تطارده بالأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

حجم مبيعات السيارات الأوروبية في 2020 وأكثرها مبيعا.. صور