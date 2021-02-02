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فن

مريهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:53 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة مريهان حسين مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مريهان بجانب الشرفة من دبي مرتدية "جامب سوت" سوداء ناعمة أبرزت رشاقتها، ولم تتكلف في وضع المكياج كما اعتمدت شعرها مرفوعا.


يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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