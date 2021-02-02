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مسند لجمعية أهلية.. مدير مركز استضافة وتوجيه المرأة: نستقبل السيدات على مدار 24 ساعة.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت منال عاطف، مدير مركز استضافة وتوجيه المرأة بالجيزة، إن المركز أحد مشاريع وزارة التضامن الاجتماعى ومسند لجمعية أهلية لإدارته ويعد من أوائل المراكز الموجودة فى مصر لحماية المرأة المعنفة، لافتة إلى أن المكان هام جدًا للسيدة المعنفة التى لا يوجد لها مأوى وتعرضت للعنف.

وأضافت منال عاطف، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الباب مفتوح للمرأة 24 ساعة لحمايتها، ويتم استضافة المرأة من خلال كتابة البيانات كلها وتسكينها فورًا سواء استضافة واقامتها لفترة مؤقتة لحين حل مشكلتها، أو تقديم الاستشارة لها من خلال توجيهها.

وتابعت أي سيدة معنفة ليس لها مأوى تأتى للإقامة في المركز ويتم استقبالها فورًا، كاستضافة لمدة معينة قابلة للزيادة، كما انه يتم استقبال الأطفال أيضًا الأولاد حتى سن 12 سنة والفتيات ليس لها سن محدد.

وأوضحت أنه يتم إعادة تأهيل المرأة وتدريبها واكسابها مهارات مختلفة فى محاولة لتمكينها اقتصاديًا، وذلك فى الفترة التى تتواجد فيها فى المركز.

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