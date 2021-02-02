ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 54 شابًا.. والتفتيش على 438 منشأة بكفر الشيخ

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  54  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 571  شابًا.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ 9 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من علاء ناصف  وكيل الوزارة مدير المديرية  ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 113 منهم لعدم الاستيفاء  ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 145 منشأة انتهت بتحرير 31 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 42 محضرًا للمنشآت المخالفة .
 
  



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 6435 شابًا من بينهم 16 من ذوى القدرات بالشرقية

من بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 1187 شابًا بالبحيرة

القوي العاملة: تعيين 589 شابًا واستخراج 424 شهادة مهارة وحرفة بالمنيا

القوى العاملة: تعيين 1906 شباب بينهم 20 من ذوى القدرات و200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالغربية

القوى العاملة: استخراج 450 شهادة مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بكفرالشيخ

القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 140 منشأة في شمال سيناء

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ: ألميريا يتفوق تسويقيا على أي فريق بالشرق الأوسط

بعد إعلان ترشحها.. تعرف على السيرة الذاتية لأول امرأة تسعى لرئاسة الحكومة الليبية

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة بكورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا حول سد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

حجم مبيعات السيارات الأوروبية في 2020 وأكثرها مبيعا.. صور