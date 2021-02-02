محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير كورنيش النيل، والالتزام بالخطة الزمنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والتي ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافتيريات، ودورات مياه عامة، وغيرها، ليصبح الكورنيش بمراحله الأربعة، متنفسًا جديدًا يليق بأبناء المحافظة، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال التطوير الجارية، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير.
واستمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية في المرحلة الرابعة، موجهًا بالإسراع في إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير، ومشددًا على تلافي عدد من الملاحظات.
ووجه المحافظ، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع رئيس مدينة المنيا، لمراجعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال، ومشددًا علي إلتزام المقاول المسند إليه الأعمال بسرعة الاانتهاء من تنفيذ الأعمال، لافتًا إلى أن معيار نجاح المشروعات التنموية هو مدى الالتزام بالبرنامج والخطط الزمنية المحددة له.
وفي سياق متصل تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عددا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة، لبحث إنشاء موقف إقليمي للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي لدراسة الاستفادة منها.
رافق المحافظ، المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المحافظ، إن محافظة المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها في ملف إنشاء مواقف للسيارات، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمي يربط بين محافظة المنيا وباقى المحافظات، في منطقة زهراء المنيا الجديدة، مما يحقق هدفين مهمين لمحافظة المنيا، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثاني زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.