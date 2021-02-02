محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير كورنيش النيل، والالتزام بالخطة الزمنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والتي ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافتيريات، ودورات مياه عامة، وغيرها، ليصبح الكورنيش بمراحله الأربعة، متنفسًا جديدًا يليق بأبناء المحافظة، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.









جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال التطوير الجارية، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير.





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واستمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية في المرحلة الرابعة، موجهًا بالإسراع في إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير، ومشددًا على تلافي عدد من الملاحظات.

ووجه المحافظ، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع رئيس مدينة المنيا، لمراجعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال، ومشددًا علي إلتزام المقاول المسند إليه الأعمال بسرعة الاانتهاء من تنفيذ الأعمال، لافتًا إلى أن معيار نجاح المشروعات التنموية هو مدى الالتزام بالبرنامج والخطط الزمنية المحددة له.

وفي سياق متصل تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عددا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة، لبحث إنشاء موقف إقليمي للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي لدراسة الاستفادة منها.





رافق المحافظ، المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال المحافظ، إن محافظة المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها في ملف إنشاء مواقف للسيارات، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمي يربط بين محافظة المنيا وباقى المحافظات، في منطقة زهراء المنيا الجديدة، مما يحقق هدفين مهمين لمحافظة المنيا، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثاني زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.