ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أول حادث عنصري في عهد بايدن.. إجراء حاسم ضد شرطيين متورطين في تكبيل طفلة ورشها برذاذ الفلفل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:05 ص
إجراء حاسم ضد شرطيين
إجراء حاسم ضد شرطيين متورطين في تكبيل طفلة ورشها برذاذ الفلف
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت لافلي وارين، رئيسة بلدية روتشستر بولاية نيويورك الأمريكية الاثنين، إيقاف رجلي الشرطة، اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يكبلان طفلة من أصول أفريقية تبلغ من العمر تسع سنوات ويرشان وجهها برذاذ الفلفل، عن العمل.


وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما حيال الأساليب التي تتبعها الشرطة الأمريكية، وذلك في أول حادث عنصري في عهد الرئيس جو بايدن، مما أعاد للأذهان الاحتجاجات التي عمت الولايات المتحدة عقب مقتل جورج فلويد خنقا على يد الشرطة. 


ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قالت رئيسة بلدية روتشستر، في بيان تم توزيعه أمس الاثنين، إن "عناصر الشرطة الذين كبلوا الطفلة يوم الجمعة، تم إيقافهم عن العمل الاثنين بناء على طلبها"، مضيفة: "للأسف فإن قوانين الولاية (نيويورك) وعقد العمل الجماعي يمنعونني من أخذ إجراءات أسرع وأكثر خطورة".


ولم يوضح البيان عدد الشرطيين المشمولين بقرار وقفهم عن العمل، لكنه لفت إلى أن تعليق مهامهم سيستمر إلى حين انتهاء التحقيق الداخلي الذي فتحته شرطة روتشستر في هذه الواقعة.


وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية نيويورك إنّه "يتعيّن على روتشستر أن تواجه مشكلة حقيقية تتعلق بمحاسبة شرطتها".


ووفقا لمشاهد التقطتها كاميرا مثبتة على ملابس أحد عناصر الشرطة وبثتها شرطة المدينة الأحد فإن سبعة شرطيين على الأقل كانوا حاضرين عند توقيف الطفلة الجمعة.


وتعاني الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها أزمة صحية نفسية طارئة، مهددة على ما يبدو بالانتحار وقتل والدتها، بحسب نائب رئيس الشرطة أندريه أندرسون.


وقام رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، بتقييد يديها قبل إجبارها على ركوب سيارتهم، وبينما كانت الطفلة جالسة في مقعد السيارة الخلفي ويداها مكبلتان خلف ظهرها راحت تصرخ وتقاوم فما كان من أحد عناصر الشرطة إلا أن رشّها برذاذ الفلفل لتنفجر بالصراخ، بحسب لقطات كاميرا كانت بحوزة العناصر، ونشرتها شرطة المدينة أمس الأول.


وأكّدت الشرطة أن عناصرها "اضطروا" إلى استخدام الأصفاد ورذاذ الفلفل لضمان سلامة الطفلة. وأثار مقطع الفيديو ردود فعل تخطت حدود المدينة والولاية بأسرها.


وعلى الرّغم من الثلوج التي تساقطت الإثنين وانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، تجمّع عشرات الأشخاص في روتشستر للاحتجاج على طريقة تعامل الشرطة مع الطفلة.


وتعد هذه المرة الثانية خلال عام التي تتورط فيها شرطة روتشستر في أعمال عنف ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، منذ وفاة  دانيال برود خنقا أيضا على أيدي شرطيين إثر توقيفه في مارس.


وكان برود يسير عاريًا في ظل درجات حرارة متدنية جدًا، عندما وضع عناصر الشرطة كيسًا من قماش حول رأسه لمنعه بحسب قولهم، من البصق، لأنه قال إنه مصاب بفيروس كورونا. وأبقوه مثبتًا على الأرض بالقوة حتى فقد وعيه، وتوفي بعد ذلك.


وتُذكّر وفاة دانيال برود بوفاة جورج فلويد وبريونا تايلور، وهما من أصل إفريقي أيضًا، خلال توقيفهما بالقوة، ما أدى إلى خروج مئات التظاهرات في الولايات المتحدة منذ مايو.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قضية الاعتداء على رجل أسود.. مثول 4 شرطيين أمام القضاء الفرنسي

لحظة تغيير ملابسها.. مقطع فيديو لمهاجمة الشرطة منزل امرأة سوداء يثير الغضب في شيكاغو‎.. شاهد

الشرطة الأمريكية تقتل رجلا خلال تبادل إطلاق النار بمينيا بوليس.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رئيس المقاولون العرب يكشف سبب تعثر التعاقد مع مدافع الأهلي.. وموقف تجديد فرجاني ساسي لـ الزمالك

الكويت تكشف عن موعد بدء تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينكا - أكسفورد

في أول حادث عنصري في عهد بايدن.. إجراء حاسم ضد شرطيين متورطين في تكبيل طفلة ورشها برذاذ الفلفل

حكم الترحم على الكافر والملحد بعد الموت

تعاني من الصداع .. ابتعد عن هذه الأسباب والجأ لهذا العلاج

قفزة في عدد الإصابات والوفيات اليومية بـ كورونا في ألمانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبيغلبوش .. مواليد هذه الأبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل