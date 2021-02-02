أثار الجدل حول العالم .. حقيقة سقوط نيزك في فناء مدرسة أسترالية .. صور

وطلبت المدرسة من طلابها التصرف كما لو أن نيزكًا سقط على الأرض حقيقة بما في ذلك الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق به، وإجراء مقابلات مع الشهود، و

تصوير شريط الشرطة المحيط بـ "الاكتشاف العلمي المزيف" لضمان عدم إتلاف النيزك أو لمسه من قبل أي أفراد ضالين بحقيقته.