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منوعات

أثار الجدل حول العالم .. حقيقة سقوط نيزك في فناء مدرسة أسترالية .. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:42 ص
حقيقة سقوط نيزك في
حقيقة سقوط نيزك في فناء مدرسة أسترالية
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يارا زكريا
أثارت صور صخرة سوداء متفحمة ودخان أبيض يتصاعد منها وسط مساحة أفقية من العشب المحترق في فناة مدرسة استرالية جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبين عدد من المؤسسات المعنية بعلوم الفضاء وعلى رأسها وكالة ناسا التي طلبت تفسيرًا من إدراة المدرسة عما حدث.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية ظهرت حقيقة الأمر بأنه مجرد بحث مدرسي طُلب فيه من التلاميذ بولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا محاكاة ما يمكن أن يحدث لو سقط نيزك على الأرض خاصة أن النيزك تحرك لمسافة أمتار داخل فناء المدرسة وهو ينفث دخانًا مخلفًا الحفرة الأفقية.

وطلبت المدرسة من طلابها التصرف كما لو أن نيزكًا سقط على الأرض حقيقة بما في ذلك الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق به، وإجراء مقابلات مع الشهود، وتصوير شريط الشرطة المحيط بـ "الاكتشاف العلمي المزيف" لضمان عدم إتلاف النيزك أو لمسه من قبل أي أفراد ضالين بحقيقته. 

من جانبه أكد مدير المدرسة، مارك ألين أنه تلقي اتصالات عدة من جميع أنحاء العالم تطلب تفسيرًا لما جرى، بما في ذلك وكالة ناسا التي طلبت منا تقديم تقرير إلى مركز كنيدي للفضاء واصفًا ما حدث بأنه مثير وممتع للغاية.

ونشرت وسائل إعلام دولية 7 تقارير إخبارية عن اللغز المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم كشف حقيقة الصور سريعًا من قبل مدير مدرسة مالاندا الحكومية بإستراليا وسط موجة عارمة من الجدل. 

أثار الجدل حول العالم .. حقيقة سقوط نيزك في فناء مدرسة أسترالية .. صور
أثار الجدل حول العالم .. حقيقة سقوط نيزك في فناء مدرسة أسترالية .. صور
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