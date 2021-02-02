خبيرة: معظم حالات العنف ضد المرأة بسبب الضغوط الاقتصادية..فيديو

قالت مروة محمد، أخصائية اجتماعية بمركز استضافة وتوجيه المرأة بالجيزة، إن عمل الأخصائى الاجتماعى يكون صعب جدًا لأن المرأة تكون فور وصولها للمركز معنفة ومصدومة وفى حالة صدمة، إضافة إلى أنها يكون وضعها صعب وتهرب من الواقع بالنوم الكثير ومصابة بالاكتئاب العام.









وأضافت مروة محمد، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه لا يتم وضع خطة للعمل إلا بعد خروج الحالة من الاكتئاب، ويتم العمل على الجانب النفسي أولًا وتأهيل المرأة وبعد ذلك يتم تمكين المرأة اقتصاديًا.





وتابعت أنه يتم مج المراة المعنفة بالمجتمع، وسط الحالات وتعلم حرف يدوية جديدة، لاكتساب المال ومساعدتها على اخراج طاقتها.





وأوضحت أن معظم السيدات المعنفات يأتين بسبب الضغوط الاقتصادية حيث أن الزوج يتجه لضرب المرأة وتفريغ طاقة غضبه فيها بعد فشلة فى تلبية طلبات أسرته بسبب الضغوط الاقتصادية خاصة وأن هناك تبادل أدوار فى معظم الحالات حيث أن السيدة هى من عمل والرجل جالس فى المنزل فقط دون عمل.



