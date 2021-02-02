عبد الوهاب عبد الرازق لرئيس هيئة قناة السويس: نتمنى استكمال مسيرة الفريق مميش

التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحضور النائبة فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.





وأبدى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدا على ان رئيس الهيئة يمثل قيمة وقامة في تاريخه العسكري ، وما تعول الدولة المصرية عليه فى إدارة هيئة قناة السويس، مشيرا الى ان هذه القناة الحيوية لها في نفوس كل المصريين عشق ومحبه واعتزاز.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "نتمي لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق واستكمال مسيرة الفريق مميش الذي كان له بطولات واسعة فى هذا المجال، متمنيا له التوفيق مشيرا الى اننا جاهزين تماما لكل الدعم والتعاون للهيئة من قبل مجلس الشيوخ".

من جانبه ، جهه رئيس هيئة قناة السويس تحية كافة قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه.