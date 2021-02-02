معهد الفلك: غرة شهر رجب 13 فبراير الجاري.. وعدته 29 يوما

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم 13 فبراير الحالي وعدته ستكون 29 يوما.





وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رجب سيولد مباشرة في الساعة التاسعة و6 دقائق مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 فبراير الحالي (يوم الرؤية).





وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار في السنغال.



