افتتاح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود"بمركز التحرير الثقافي

أعلنت اليوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع متحف أورلاندو للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، افتتاح معرض"قطرة بلا حدإلى محيط بلاحدود"A Boundless Drop to a Boundless Oceanبمركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة بالتحرير.

يضم المعرض، بالتزامن مع معرض أورلاندو، أعمالًا فنية من التراث العربي والإيراني لفنانين مقيمين في الولايات المتحدة. يستمر المعرض حتى2 مايوفي قاعة ماريوت بمركز التحرير الثقافي.

تنظم المعرض شيفا بلاغي، مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والرئيس الأكاديمي للفنون والبرامج الثقافية، بالتعاون مع كوراليكلايسن- جليزون، المنظم المشارك بمتحف أورلاندو للفنون.

يضم المعرض الفني أعمالا لفنانين محليينوإقليمين، ويضممعرض القاهرة أعمالًا فنية لشيفا أحمدي، وفرح القاسمي، وخليل جبران، وبوران جينشي ويوسف نبيل.

يستمد المعرض عنوانه من كتاب جبران خليل جبران "النبي" والذي يصف تحول المهاجر من "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود"، كما يبدأ المعرض برسم لجبران. تتضمن رحلة الفنانين المهاجرين مفاوضات إبداعية بين الماضي والحاضر، ومن خلالها يبتكر فنانو الشتات لغتهم المرئية الخاصة التي يمكن أنتنقل المعنى عبر الحدود الثقافية، واللغوية والاجتماعية. ويجمع المعرض الأعمال الفنية التي تم إبداعها على مدى قرن من الزمان، والتي تستكشف المشهد الثقافي الغني للشتات الأمريكي.

يقول لودر وايتلوك، المدير التنفيذي المؤقت لمتحف أورلاندو للفنون: "يستكشف المعرض عمليةالبحث عن المعنىوالتي كثيرًا ما تواجه العديد من الأفراد الذين يسافرون أو يستقرون بدول أخرى، خاصة إلى أماكن ذات ثقافات مختلفة. يقام معرض متحف أورلاندو بالتزامن مع معرض الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعد فرصة استثنائية للتفكير بعمق في الشعور بالمكان والانتماء."

يقول رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني: "نرحب بهذا التعاون التاريخي بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومتحف أورلاندو للفنون. فمن خلال القيادة المتفانية لجوناثان ونانسي وولف قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتبادل أكاديميمتميز مع جامعة سنترال فلوريدا. ويوفر هذا المعرض فرصة أكبر للتبادل الثقافي الهادف بين القاهرة وأورلاندو." جوناثان وولف هو عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونانسي وولف هي عضو مجلس أمناء متحف أورلاندو للفنون.

كتب الناقد جون بيرجر عن الهجرة أنها "التجربة الجوهرية في عصرنا". فقد أدت الثوراتوالحروبوعدم الاستقرار الاقتصادي والكوارث البيئية إلى تدفق السكان عبر الحدود،ولهذا تتطلب هذهالحركة العالمية للمهاجرينإعادة رسم خريطة التضاريس الثقافية. فإن انتزاع الفنانين من دولهم والتمزق والتحول ينعكس على العملية الإبداعية لديهم. يستخدم الفنانون في هذا المعرض اللون والتصميموالتقنيةوالمواد والتكوين والأيقونات لتخطي حدود الأشكال الفنية التقليدية وتوسيع مجال الرؤية للتجربة الأمريكية. يسلط فن هؤلاء الفنانينالضوء بشكل جماعي على التاريخالمعقد للهجرة والآثار المستمرة للاضطرابات والصراع والبحث المستمر عن الشعور بالانتماء.