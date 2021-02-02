13 محورا.. تعرف على أولويات "خارجية النواب" خلال دور الانعقاد الحالي

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة لمناقشة رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى.





وأكد النائب كريم درويش، أن اللجنة تبنى على ما تحقق من نتائج وأطر عمل في السنوات السابقة ودور الانعقاد الماضى تحديدا، وأن أهم أولويات اللجنة تحددت في الآتي:





- الاستمرار فى انتهاج دبلوماسية التنمية التى اتبعتها اللجنة خلال السنوات السابقة فى كل اللقاءات مع سفراء الدول وموفديها وذلك للترويج للمشروعات القومية المصرية وجذب الاستثمارات الاجنبية والترويج للمعالم السياحية المصرية وجذب السائحين الاجانب لمصر وجلب منح دولية للمشروعات التنموية المصرية وخاصة تلك المعنية بتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتعزيز التمويلات الدولية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.





- الاستمرار فى جهود اللجنة السابقة نحو إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى الدول المعنية لرفع الغطاء والملاذ عنها وتسليم المطلوبين من أعضائها للقضاء المصرى.





- تدشين الية حوار دائمة ومنتظمة ودورية مع شركائنا الأوروبيين وفقا لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية لتكون السبيل الدائم للتباحث فى كل القضايا الثنائية لتكون بديلا للمعلومات والحملات الممنهجة للجماعة الإرهابية لتقديم معلومات وبيانات مغلوطة عن مصر خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.





- تكثيف الاتصالات واللقاءات والزيارات مع نظرائنا فى الكونجرس الامريكى ومع مساعدى أعضاء الكونجرس ومراكز الأبحاث الاستراتيجية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفق جهودها السابقة فى هذا الشأن لتدعيم الشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية وتوضيح كل الحقائق للرأى العام الأمريكى ولممثليه بالكونجرس ولقادة الفكر والرأي الأمريكي.





-استمرار اللجنة فى تدعيم علاقاتها بدول أمريكا اللاتينية والدول النامية فى مجموعة ٧٧ التى توفر دعما دولية لمصر فى المحافل الدولية.





-ترجمة علاقاتنا المتميزة بدول شرقى اسيا والنمور الآسيوية والهند والصين وكل القوى الاقتصادية والسياسية الصاعدة فى آسيا لاتفاقيات تعاون فى كل المجالات وحث الوزارات المعنية على إبرامها.





- حشد دعم دولى مساند لحقوق مصر المائية الثابتة فى مياه النيل.





- الاستمرار فى جهود اللجنة خلال السنوات السابقة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول البلقان وبحر قزوين.





-إتاحة كل وسائل التواصل للمصريين فى الخارج مع اللجنة لتكون اللجنة قناة فاعلة لحل جميع مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم القانونى والتوعوى للمصريين فى الخارج.





- الاستمرار فى جهود اللجنة نحو الاستفادة من خبرات علمائنا فى الخارج فى عملية التنمية فى مصر وجعل المصريين فى الخارج وخاصة العلماء سفراء للدولة المصرية ومدافعين عن قيمها وطموحاتها عبر تنظيم اللجنة لقاءات دورية مع ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج وإتاحة قنوات للاتصال والتواصل معهم.





-استمرار اللجنة فى مساعيها نحو تخفيف المعاناة عن ملايين المصريين بصعيد مصر بافتتاح مكاتب لتصديقات وزارة الخارجية بمحافظات الصعيد المعنية.





-إقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والمصريين بالخارج والاتفاقيات الدولية.





-تعزيز جهود الدولة المصرية فى دعم قضايا بعض الدول العربية الشقيقة خاصة القضية الفلسطينية والليبية والسورية والأوضاع فى اليمن وامن الخليج العربى، وذلك من خلال التباحث مع ممثلى الدول المعنية.