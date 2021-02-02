4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

كشف محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عن سر فشل انضمام رامي ربيعه نجم الأهلي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد محسن صلاح في تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير * أن ربيعه نجم الأهلي وافق على الانضمام للفريق ولكن نظرا لظروف سفر الأهلي الدوحة كان هناك ازمه في التواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.









وأضاف أن موافقة الخطيب جاءت متأخرة للغاية لذلك لم يستطيع النادي ضم اللاعب للفريق نظرا لغلق السيستم في اتحاد الكرة المصري.





وتابع أن 4 دقائق كانت متبقيه قبل غلق القيد الشتوي ولم يتمكن النادي من قيده مشددا أن ربيعه للاعب مميز و فشل ضمه خساره كبيرة





وعلى الجانب الآخر أكد الإعلامي أحمد. شوبير أن نصيحته لـ ربيعه كانت بالموافقة على الإعارة حتي يشارك أساسيا على الرغم من رفض اللاعب الرحيل عن الأهلي تماما.



