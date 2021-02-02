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بعد تراجع إصابات كورونا.. إغلاق قسم العزل بمستشفى كهرباء الإسماعيلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:32 ص
إغلاق قسم العزل بمستشفى
إغلاق قسم العزل بمستشفى كهرباء الاسماعيليه
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ريهام فيكتور
قال الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية، إن المستشفى يخدم العاملين داخل شركة الكهرباء وجمهور شعب الإسماعيلية بصفة عامة. 

وأضاف رفعت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الموجه الأولى أقل من الموجه الثانية بكثير .

وأشار مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية ، إلى أن سرعة انتشار الموجة الثانية كانت أعلى من الموجه الأولى ، وبالتالي تطلب ذلك منا عدد اسره أكبر .

وتابع أن حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى بدأ فى الزيادة بشكل ملحوظ ، لذلك قمنا بفتح قسم العزل يوم 10 /12 حتى تم غلقه يوم 21 يناير. 

واكد مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية ، أنه تم استقبال 1000 حالة تقريرًا خلال ال50 يوم ، ومن لهم إصابات مؤكده بالفيروس 598 مريض ، منهم 60 مريض يحتاجوا الحجز داخل المستشفى ، والباقين تم علاجهم منزليا .
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