وزير الأوقاف: حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز الدخول بدون إذن السلطات

قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارته قامت بجهود لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف.





وأضاف جمعة خلال كلمته بالجلسة العامة: "سعينا لاستعادة المساجد من مختطفيها وتصويب مسار الخطاب الديني وتبني الفكر الوسطي المستنير وتفعيل مبدأ التعددية وقبول الاخر والمواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد و تفنيد أباطيل المتطرفين كانت في مقدمة أولويات الوزارة".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب خلال عرض الموقف التنفيذي من بيان وزارته، حيث أكد وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بتنقية كتب التراث وكانت ضمن الأولوية في التأليف والترجمة.





وأضاف: "صدر ما يزيد عن 180 مؤلف و ترجمة 100 خطبة في قضايا الساعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية و أضاف " حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز الدخول بدون اذن سلطات الدولة".