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سامو زين: أعمالي الفنية عبارة عن قصص واقعية متتالية يعيشها الفرد في المجتمع

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:26 م
ساموزين
ساموزين
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ياسمين القصاص

قال الفنان سامو زين، إنه حاليا قد يكون شخص غير مستقر عاطفيا أو عائليا، كما إنه يوعد جمهوره بإعلانهم بهذا الخبر فور حدوثه، كما أنه يكون بمثابة كتاب المفتوح أمام جمهوره، منوها إلى أن يأخذ كلمات أعماله الفنية من البيوت والشوارع، حيث أنه دائما يبحث عن مشاكل المجتمع ويظهر بها داخل أعماله، إضافة إلى أنه دائما ما  يبحث عن حلول لتلك المشاكل.  

وأضاف "ساموزين"، من خلال حواره فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن يجب على كل فنان أن يقدم حلول للمجتمع وليس أغاني للمجتمع، موضحا "أنا بقدم حالة وشكل موسيقى بيتكلم عن حلول المأساة التي يواجها الانسان في المجتمع"، مكملا أن أغانيه عبارة عن قصص متتالية من الواقع الذى يعيشه الانسان.

وأشار، إلى أن يجب أن يكون دور الفنان من خلال مكانته فى المجتمع، حيث أنه يجب أن يقوم بنشر المحبة والسلام الداخلي والخارجي للعالم كله، فسعى محاولا أن يصل تلك المشاعر من خلال كلمات مستنقاه من البساطة والحب المتبادل بين الرجل والمرأة، إضافة إلى أن الاغنية تشمل نوع من لحن الرومانسية التى تعود الجمهور سماعه من الفنان ساموزين.

وأكد، أنه لم بكن قلق من نقد الجمهور، وذلك لأنه على ثقة كاملة من مكانته عن جمهوره، ولم تكن علاقته مع الجمهور من خلال أغنية أو أغنيتين فقط ولكن تعامل مع جمهوره من خلال أكثر من 450 أغنية، معقبا" الجمهور بيكونوا عائلتي اللى فاهمنى، عارفين انى مجنون فن".

وأوضح، أنه قام بتقديم أغانيه من خلال العديد من اللغات ومنها: الفارسى، الانجليزى، العراقي، العربى والخليجي، مصرحا" بحاول أكون أكتر فنان غنى بأكتر لغات في العالم".
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