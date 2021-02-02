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محافظات

سكرتير مساعد جنوب سيناء يشهد انطلاق دورة "مايكروسوفت" في طور سيناء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:27 م
صدى البلد
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ايمن محمد


شهد اللواء مجدي الوصيف السكرتير لعام المساعد لمحافظة جنوب سيناء فاعليات اليوم الاول لانطلاق الدورة التدريبية لبرامج الـ " مايكروسوفت اوفيس " ، بمقر قاعات التدريب بمركز دعم المرأة بالعاصمة طور سيناء والتي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واشراف المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ لتدريب السيدات والفتيات من العاملين ببعض الادارات المختلفة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

ويحضر التدريب عدد 14 من العاملين المتدربين خلال الفترة من 1 فبراير والمستمر حتي 4 فبراير الجاري.
 واكدت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص ان الدورة مستمرة مع عدد 14 اخرين خلال الفترة من 7 الي 10 فبراير الجاري . 
 واوضحت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص ان الدورات تنظمها وحدة تكافؤ الفرص لرفع اداء العاملين بالديوان العام وهي تدريب مجاني على أساسيات الحاسب الالي وبداية لبرنامج الــ" word " من مجموعة الــ " "office وانشاء وتحرير المستندات علي الـ " word
 
ومن ناحية أخري استقبل  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة "قيرغيزستان" المتخصصة في تنظيم المسابقات والبطولات للتراث البدوي بجميع دول العالم، تم عرض فيلم قصير يعرف بأعمال والخبرات السابقة للمؤسسة والتي قامت بتنظيم مسابقات تراثية في عددًا من الدول العربية .

وقام المحافظ باستعراض المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ والإمكانات التي تؤهلها تنظيم تلك البطولات والمسابقات بها مثل مدينة الشباب والرياضة مضمار الهجن والإمكانات السياحية والرياضية بالمدينة.

وتم بحث والتشاور في إدراج سباقات الهجن بشرم الشيخ والتراث البدوي والرياضات البدوية التراثية ضمن المسابقات الدولية في إطار زيادة التعريف بالرياضة والتراث البدوي، مما يسهم في زيادة اعداد السائحين القادمين الي مدينة شرم الشيخ لمشاهدة تلك السباقات المحببة للسياح العرب والاجانب وباعتبارها الرياضة التراثية الأولى للبدو في جنوب سيناء وباقي المحافظات الاخرى.

من جانبهم أبدى ممثلو المؤسسة الدولية اعجابهم الشديد بما رأوه بمدينة شرم الشيخ مؤكدين آعجاب مواطني دولة  "قيرغيزستان" للمدينة الساحرة، كما أبدوا انبهارهم لوجود سباقات الهجن رياضة تراثية بشرم الشيخ و أبدوا حماسهم الشديد لضم هذه المسابقات في استعراضات ومسابقات دولية ومهرجانات ضمن عدد كبير من المسابقات التراثية لدول أخرى للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين .

ثم اصطحبهم محافظ جنوب سيناء لأداء صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ وقام الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بإعطاء نبذة عن المسجد وطرز إنشاؤه والتعريف بالمركز الثقافي الإسلامي ودور المسجد الثقافي بجانب الدور الديني .

ثم رافقهم اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لزيارة مضمار الهجن بشرم الشيخ ومشاهدة عدة أشواط من السباقات خلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الثاني للهجن المقام في الي شرم الشيخ في الفترة من 28 الي 30 من يناير الجاري.
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سكرتير مساعد جنوب سيناء يشهد انطلاق دورة "مايكروسوفت" في طور سيناء
سكرتير مساعد جنوب سيناء يشهد انطلاق دورة "مايكروسوفت" في طور سيناء
سكرتير مساعد جنوب سيناء يشهد انطلاق دورة "مايكروسوفت" في طور سيناء
سكرتير مساعد جنوب سيناء يشهد انطلاق دورة "مايكروسوفت" في طور سيناء
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