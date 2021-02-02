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فن

لذيذ عالشاحن.. عمرو وهبة يشارك صورة كوميدية من مسلسل "في بيتنا روبوت"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:56 ص
عمرو وهبة
عمرو وهبة
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ندى فكري
نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له  عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر وهبة في الصورة من كواليس مسلسل في بيتنا روبوت و علق قائلا " لذيذ عالشاحن ".


ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف  وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.


يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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