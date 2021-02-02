لذيذ عالشاحن.. عمرو وهبة يشارك صورة كوميدية من مسلسل "في بيتنا روبوت"

نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وهبة في الصورة من كواليس مسلسل في بيتنا روبوت و علق قائلا " لذيذ عالشاحن ".





ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.







