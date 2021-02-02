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محافظات

صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات بشوارع رأس غارب بالبحر الأحمر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إنه تم تكليف قسم الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات والكابلات التالفه بشوارع المدينة المختلفة والمرور اليومى لرصد أى أعطال وإصلاحها فورا.

 

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، أنه تمت اليوم أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات والكابلات التالفة بشارع المقابر وامتداد شارع الشرطة العسكرية، وذلك في إطار الاهتمام والارتقاء بمنظومة الإنارة العامة وتقديم افضل خدمة للمواطنين .

 

وفي مدينة الغردقة شدد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بالبحر الأحمر، على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بالمدينة موجها بضرورة انجاز الأعمال ورصد اى معوقات قد تعوق العمل بخطة التطوير التى استهدفتها الوحدة المحلية بالشوارع الفرعية والرئيسية لعودة الوجه الحضارى والجمالى للشوارع.

 

وقامت الإدارة الهندسية قسم المشروعات بمتابعة أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بطريق الكورنيش "الشاطئ العام" وتركيب اعمده اناره وكشافات ليد ديكوريه، حيث كثف رئيس مدينة الغردقة من جولات الميدانية الموسعة بشوارع وأحياء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطوير كافة المواقع.
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