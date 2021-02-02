السعودية تحارب التبغ.. رصد 10 آلاف إعلان وهمي بعناوين مبهمة

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة العربية السعودية ، عن رصدها لأكثر من 10 آلاف إعلان مخالف في أحد أشهر المواقع الإلكترونية، عن بيع أو تسويق مخالف للتبغ ومشتقاته، باستخدام أسماء وهمية وعبارات تسويقية، وكذلك محاولة التمويه باستخدام عبارات وعناوين مبهمة.









كما جددت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في بيان لها، تحذيراتها للمواقع والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات التقنية، من البيع أو التسويق المخالف للتبغ ومشتقاته.









ويشار الي ان أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قامت خلال الفترة الماضية بضبط عدد من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني التي تخالف الأنظمة ببيع التبغ مجهول المصدر والتسويق والدعاية وبيع خلطات التبغ الممنوعة.







