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أخبار العالم

السعودية تحارب التبغ.. رصد 10 آلاف إعلان وهمي بعناوين مبهمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:35 ص
اللجنة الوطنية لمكافحة
اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في السعودية
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محمود نوفل
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة العربية السعودية ، عن رصدها لأكثر من 10 آلاف إعلان مخالف في أحد أشهر المواقع الإلكترونية، عن بيع أو تسويق مخالف للتبغ ومشتقاته، باستخدام أسماء وهمية وعبارات تسويقية، وكذلك محاولة التمويه باستخدام عبارات وعناوين مبهمة.


كما جددت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في بيان لها، تحذيراتها للمواقع والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات التقنية، من البيع أو التسويق المخالف للتبغ ومشتقاته.


ويشار الي ان  أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قامت خلال الفترة الماضية بضبط عدد من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني التي تخالف الأنظمة ببيع التبغ مجهول المصدر والتسويق والدعاية وبيع خلطات التبغ الممنوعة.


وشددت لجنة مكافحة التبغ، علي جميع مسؤولي المواقع الإلكترونية والمتاجر التقنية، الحرص والمساهمة على حماية الوطن والمجتمع من هذه الأضرار؛ مؤكدة متابعتها للمخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المواقع التي تقدم إعلانات لبيع التبغ والتسويق بما يخالف الأنظمة واللوائح.
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