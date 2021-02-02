إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأحد الأرصفة بـ قنا

أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل يستقلونها، بأحد الأرصفة فى منطقة الشيخ عتمان بمركز قوص.





تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف نتج عنه إصابة 4 أشخاص.





تبين إصابة كل من : فارس عبد الوهاب أحمد 20 عاما، بآلام شديدة بالظهر، حسام حسني محمد 20 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، ثابت محمد سعد 21 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، و محمد محمود مرعي 19 عاما، لاشتباه كسر بالقدم اليسرى.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.