وزير الأوقاف: عقد المواطنة هو الحل لبناء الدولة المصرية الحديثة

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن عقد المواطنة هو الحل لبناء الدولة المصرية الحديثة موضحا أنه تم التعاون مع وزارة الثقافة لدعم الفكر المستنير، مضيفا " اخرجنا 30 كتاب لمواجهة التكفير و بحجم الجيب يمكن استخدامها من جانب الشباب أثناء حركتهم في الحياة العامة.





ولفت وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الي عقد مؤتمرات دولية وإصدار كتب لمواجهة التكفير، مؤكدا: "تم بيع 600 ألف نسخة بخلاف وجود الكتاب المرئي و المسموع و المكتوب بالإضافة الي ترجمة اكثر من 100 كتاب و توزع ذلك على المكاتب الدولية بحيث تصل لمراكز صنع القرار في عدد من الدول".





وقال وزير الأوقاف أن دور وزارة الأوقاف مواجهة التطرف والالحاد والتكفير أيضا من خلال عدد كبير من الأنشطة ولفت إلى أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بشأن الكتب بل تواكبت مع لغة العصر وخصوصا مع قطاع الشباب من خلال توفير موقع الالكتروني للوزارة وكذلك صفحات للتواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى الشباب.