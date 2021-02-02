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السكك الحديدية تدفع بقطارات إضافية لدعم السياحة الداخلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:44 ص
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية
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ريهام فيكتور
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية، إننا الآن فى إطار تشجيع السياحة الداخلية، وخصوصًا أننا فى إجازة نصف العام واتجه بعض المواطنين للسفر إلى الأقصر وأسوان.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه على الرغم من تفشى الوباء إلا أن هناك إقبالا على رحلات الأقصر وأسوان. 

وأشار إلى أننا بدأنا من 18 يناير بزيادة عدد القطارات المتجهة للوجه القبلى والبحرى، موضحا أننا بدأنا بالفعل خطة زيادة القطارات بالوجه القبلى بعدد 4 قطارات فى منتصف يناير، ثم بالامس تم تشغيل 8 قطارات إضافية 2 للوجه القبلى ذهاب وعودة و2 الاسكندرية وتعديل مواعيد ذهاب وعودة.

وأكد أنه تم تشغيل 2 للاسماعيلية ذهاب وعودة، و2 قطار للمنصورة ذهاب وعودة أيضًا.
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