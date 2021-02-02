صحة الغربية: بدء التشغيل التجريبي لتنك الأكسجين بمستشفى السنطة المركزي

تفقدت الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطورئ والدكتور أحمد الشهاوي نائب مدير إدارة مكافحة العدوي، مستشفى السنطة المركزى لبدء التشغيل التجريبي لتنك الأكسجين بالمستشفى اعتبارا من اليوم وضخ الاوكسجين بسعة 10000 لتر. أبوبسعة













وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن مستشفى السنطة المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتجديد بعض المستشفيات على مستوى الجمهورية.



