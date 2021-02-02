قصور الثقافة تطلق فعاليات مراسم النوبة 2021

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مراسم النوبة فى عامها الثالث بمدينة أسوان بقرى ونجوع النوبة المحيطة بالمدينة، لتؤكد على البحث والتنقيب الذى تقوم به الهيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية نحو التطوير والتجديد فى أنشطتها الفنية، وحرصها على مداومة إقامة هذه المراسم وتقديم خدمة ثقافية لفئة الفنانين التشكيليين بكافة أجيالهم فى أكثر من منطقة من مختلف البيئات المتنوعة والمتميزة فى مصر.





ويأتى اختيار منطقة النوبة لإقامة نشاط المراسم بها فى عامها الثالث لمنح الفرصة لعدد من الفنانين للتجول داخل مناطق النوبة وأسوان لنقل عاداتهم وتقاليدهم وأشكال مبانيهم وأسواقهم وأفراحهم على سطح لوحاتهم الفنية، ويعد ذلك توثيق وتسجيل لهذه المنطقة المصرية الهامة جدا والتى يحرص كل مصرى على رؤيتها كما هى بجمالها ونقاءها وسحر طبيعتها وطيبة أهلها.





تقام مراسم هذا العام خلال الفترة من 28 يناير حتى 7 فبراير 2021م، وقد بدأ بجولات داخل المناطق الأثرية وبعض قرى ونجوع النوبة القديمة وهى متحف النوبة، السد العالى، خزان السد العالى، رمز الصداقة، غرب سهيل، جزيرة هيسا، غرب أسوان، المسلة الناقصة، المتحف المفتوح، معبد فيلة، وغيرها من الأماكن التى يستلهم منها الفنانين أفكار أعمالهم الفنية، وأثناء هذه الجولات يقوم الفنانين برسم اسكتشاتهم ورصد انطباعات الأهالى وتسجيل العادات والتقاليد وتوثيقها، وفى نهاية المراسم يتم الاتفاق على إقامة معرض تشكيلى بقاعة متميزة بالقاهرة.