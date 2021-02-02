برلماني يشكو وزيرة الصحة عن إهدار 4 ملايين بمستشفى الصدر بالمحلة

تقدم عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عن محافظة الغربية اليوم بطلب سؤال رفعت حيثياته إلي المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب للعرض علي الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه حيال اوجه صور إهمال في الرعاية الصحية بمستشفي الصدر المحلة الكبري .









واستعرض النائب البرلماني في طلبه تساؤل عن توافر ووصول جهاز أشعة مقطعية لمستشفي الصدر بالمحلة بتاريخ 13 يوليو لسنة 2020 م بقيمه 4 مليون جنيه ونصف دعما من وزارة الصحة لخدمة المرضي ومصابي فيروس كورونا المستجد وذلك لتسهيل عملية عن الفحص علي المرضي وخاصة مصابي عدوي فيروس الكوفيد 19 بالمجان دون اللجوء لإجراء الأشعة المقطعية .





وتابع "إمام" انه وصل إليه عدد من شكاوي المرضي أن الجهاز المذكور لم يعمل حتي تاريخه 25 يناير 2021 م والتمس الإفاده عن أسباب عدم تشغيله حتي الأن وفي حالة ثبوت وجود تقصير من الواجب اتخاذ ومحاسبه المقصرين والمتقاعسين عن عدم تشغيل جهاز الأشعه المقطعية طوال الأشهر الماضية .



