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برلمان

وزير الأوقاف: إعادة كتابة السيرة النبوية الصحيحة وإصدار سلسلة من الخطب العصرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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فريدة محمد وماجده بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ان خطة الوزارة تتضمن إصدار سلسلة من الخطب العصرية حول قضايا الساعة، لاسيما وأن مجال الخطابة كان محل شكوي بأنها تقليديه ومكرره،  ليتناول عدد من الموضوعات التي تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها، ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل وتم إلقائها في مساجد الجمهورية.

وعدد جمعه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، عناوين الخطب الـ100 ومنها أهمية التخطيط في حياه الفرد والمجتمع، من نظرة دينية، والحق مقابل الواجب، فضلا عن مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، أكدنا خلالها أن كل من دخل بلدنا ضيفا كان أو سائحا أو مشاركا في أعمال منتدي فقد أخذ عهد الله وأمانة بمجرد تأشيرة الدخول، إذا يجب احترامه والوفاء بكافة حقوقه وإكرامه، لنظهر الوجة الحضاري لديينا وحضارتنا، وكذا من سافر بتأشيرة لبلد أخري فتعد كأنها عهد أمان عليه أيضا بوجوب احترام قوانين هذه البلد التي منحته التأشيرة.

واضاف جمعه، أنه تم تناول أيضا الحديث عن الهجرة غير الشرعية، وقلنا أن حرمة الدول كالبيوت لا تدخلها بدون اذن السلطات الرسمية المخوله لها، فلا تدخلها عبر جماعة أو تهريب، فضلا عن الحديث عن  القضية السكانية، وروح العمل الجماعي.

واشار وزير الأوقاف، إلي إصدار  كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، والرد عليها من واقع ما ينشروه، فضلا عن كتاب خطورة التكفير والفتوى بدون علم، وبناء الشخصية إلي جانب كتاب هام جدًا حول فلسفة الحرب والسلم والحكم، يفند أباطيل الجماعات المتطرفة.

ونوه محمد مختار جمعه، إلي أنه تم إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة، لاسيما وأن بعض الجماعات حاولت توظيف السيرة لصالحها وركزت علي جانب واحد حيث الغزوات، وكأنهم يردون إرسال رساله معينه، لكننا أوضحنا الجانب العظيم للرسول، وأوضحنا أن لفظ غزوه لم يرد في القرآن مرة واحده، بل سميت "يوم"، والكتب القديمة وصفتها بأيام ملاقاه الرسول بأعدائه، وبينا أن الاسلام لم يكن قائم علي الاعتداء بل كانت معارك دفاعيه.

واشار الى إصدار الوزارة كتابين هامين في عمق المواطنة، فضلا عن  أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس في الإسلام، وأكدنا أن من مات منا دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن.
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